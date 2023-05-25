Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Listeye baktığımızda, tüm modellerin Qualcomm'un en iyi işlemcisi Snapdragon 888'8 Gen 2'den güç aldığını görüyoruz.

Zirvede Asus ROG Phone 7 Pro var

Nisan ayının en iyi Android telefonu, 1 milyon 330 bin 011 puan alarak zirveye yerleşen Asus ROG Phone 7 Pro oldu.

Telefon, 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla oldukça üst seviye özellikler sunuyor.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro+ (1.304.757) , Xiaomi 13 Pro (1.280.444) ve Xiaomi 13 (1.275.164) oldu.

Nisan ayının en iyi 10 Android telefonu

Asus ROG Phone 7 Pro

Red Magic 8 Pro+

Mi 13 Pro

Mi 13

iQOO 11

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

OnePlus 11

HONOR Magic5