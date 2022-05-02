Nisan ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Nisan ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, nisan ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan birçok modelin, 1 milyon puan barajını aştığı listeye gelin daha yakından bakalım.

Lider Black Shark 5 Pro

AnTuTu’ya göre nisan ayının en hızlı Android telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan Black Shark 5 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 62 bin 747 puan alan model, 16GB RAM ve 512GB depolama ile satışa çıkıyor.

Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 dışında başka bir işlemcinin yer almadığı tablonun devamında ise ikinci ve üçüncü sırada bir milyonu aşan puanlar ile Nubia Red Magic 7 Pro ve Lenovo Legion Y90 modelleri yer alıyor.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun nisan ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: