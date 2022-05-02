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- Nisan ayının en iyi Android telefonları belli oldu
Nisan ayının en iyi Android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 11:22
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan birçok modelin, 1 milyon puan barajını aştığı listeye gelin daha yakından bakalım.
Lider Black Shark 5 Pro
AnTuTu’ya göre nisan ayının en hızlı Android telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan Black Shark 5 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 62 bin 747 puan alan model, 16GB RAM ve 512GB depolama ile satışa çıkıyor.
Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 dışında başka bir işlemcinin yer almadığı tablonun devamında ise ikinci ve üçüncü sırada bir milyonu aşan puanlar ile Nubia Red Magic 7 Pro ve Lenovo Legion Y90 modelleri yer alıyor.
En iyi 10 Android telefon
AnTuTu'nun nisan ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Black Shark 5 Pro – 1 milyon 62 bin 747
- Nubia Red Magic 7 Pro – 1 milyon 32 bin 494
- Lenovo Legion Y90 – 1 milyon 23 bin 934
- vivo X80 – 1 milyon 19 bin 921
- iQOO 9 – 1 milyon 10 bin 986
- iQOO 9 Pro – 1 milyon 9 bin 984
- vivo X Note – 1 milyon 5 bin 127
- iQOO Neo6 – 987 bin 857
- Xiaomi 12 Pro – 980 bin 961
- realme GT2 Pro – 979 bin 256