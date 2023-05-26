Nisan ayının en iyi orta segment Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, nisan ayının en iyi orta segment Android telefonlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Zirvede IQOO NEO 7 var

Nisan ayının en iyi orta segment telefonu, 838 bin 232 puan alan IQOO NEO 7 oldu. MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Xiaomi 12T (828.105) ve Realme GT Neo 3 (810.866) modelleri karşımıza çıkıyor.

Nisan ayının en iyi 10 orta segment Android telefonu

iQOO Neo7

Mi 12T

Realme GT Neo 3

Poco X4 GT

Redmi K50i

Redmi Note 11T Pro

Realme GT Neo2

iQOO Neo6

Motorola Edge 20 Pro

Realme GT Neo3T