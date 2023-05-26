Nisan ayının en iyi orta segment Android telefonları

ensonhaber.com
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Zirvede IQOO NEO 7 var
Nisan ayının en iyi orta segment telefonu, 838 bin 232 puan alan IQOO NEO 7 oldu. MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.
Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Xiaomi 12T (828.105) ve Realme GT Neo 3 (810.866) modelleri karşımıza çıkıyor.
Nisan ayının en iyi 10 orta segment Android telefonu
iQOO Neo7
Mi 12T
Realme GT Neo 3
Poco X4 GT
Redmi K50i
Redmi Note 11T Pro
Realme GT Neo2
iQOO Neo6
Motorola Edge 20 Pro
Realme GT Neo3T