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Nisanda en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Nisan 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 12:06
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.
Nisan ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 21 ve GTA 5'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.
NİSANDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- FIFA 21
- Outriders
- It Takes Two
- Returnal
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Marvel’s Avengers
- Disco Elysium – The Final Cut
NİSANDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Grand Theft Auto V
- FIFA 21
- F1 2020
- Minecraft
- ARK: Survival Evolved
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Gran Turismo Sport
- eFootball PES 2021 Season Update
- Ghost of Tsushima
Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor.
Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyun olması da oldukça dikkat çekiyor.
Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.