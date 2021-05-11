Nisanda en çok indirilen PlayStation oyunları

Nisanda en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Nisan 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.

Nisan ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 21 ve GTA 5'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.

NİSANDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

FIFA 21

Outriders

It Takes Two

Returnal

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Marvel’s Avengers

Disco Elysium – The Final Cut

NİSANDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Grand Theft Auto V

FIFA 21

F1 2020

Minecraft

ARK: Survival Evolved

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Call of Duty: Black Ops Cold War

Gran Turismo Sport

eFootball PES 2021 Season Update

Ghost of Tsushima

Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor.

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyun olması da oldukça dikkat çekiyor.

Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.



