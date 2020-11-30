Nokia 5 serisinin yeni üyesi 5.4 yakında tanıtılacak: İşte özellikleri

HMD Global, Nokia 5 serisinin yeni üyesi 5.4'ü yakında piyasaya sürecek. İşte telefon hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler...

Bir zamanların efsa telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında 5.3 modelini tanıtan Nokia, çok yakında serinin devamı 5.4'ü de piyasaya sürecek.

Çalışmalarına devam eden Finlandiya merkezli şirket, yeni telefonunu bütçe dostu olarak satışa çıkaracak.

Gelin hep birlikte Nokia 5.4'ün sahip olduğu özelliklere kısaca bir göz atalım.





NOKIA 5.4 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde delikli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak Nokia 5.4, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Telefonun işilemcisi ve diğer donanım özellikleriyle ilgili detaylar şimdilik açıklanmış değil.

HMD Global, Nokai 5.4 modelinin satışını geciktirmek istemiyor, bu nedenle kısa zaman içinde telefonla iligli daha ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Ayrıca telefonun satış fiyatı da önümüzdeki günlerde belli olacak.

Özellikle orta segmente çok büyük bir rekabet olduğunun farkında olan Nokia, biraz daha uygun fiyatlı modeller geliştirerek kullanıcıları kendine çekmek istiyor. Bakalım şirketin bu stratejisi önümüzdeki yıllarda başarılı olabilecek mi?

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