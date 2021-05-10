Nokia, Android 11 takvimini güncelledi: İşte güncelleme alacak Nokia modelleri

Söz verdiği tarihte telefonlarını Android 11'e güncellemeyen Nokia, yeni güncelleme takvimini paylaştı. İşte Android 11 alacak Nokia telefonları...

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, her ne kadar yeni modeller piyasaya sürse de satışlar beklentilerin çok altında kaldı.

Ancak marka, kullanıcılarına en yeni Android güncellemelerini sunma konusunda diğer dev rakiplerinden oldukça hızlı.

Son iki yılda HMD Global tarafından satılan Nokia telefonlarının yüzde 96'sı, Android'in en yeni sürümünü kullanıyor. Ancak marka, Android 11 güncellemesi konusunda bazı sorunlar yaşadı ve daha önce açıkladığı güncelleme takvimine uymadı.

YENİ GÜNCELLEME TAKVİMİ PAYLAŞILDI

Finlandiyalı şirket, şimdi revize edilmiş son tarihlerin yer aldığı yeni bir güncelleme takvimi yayınladı. Paylaşılan zaman çizelgesi güncelleme programına yeni modellerin eklendiğini de gösteriyor.

ANDROID 11 ALACAK NOKIA MODELLERİ

Yeni takvime göre Nokia 3.4, 5.3, 1.3, 5.4, 1.4, 1 Plus ve 2.4 modelleri yılın ikinci çeyreğinde Android 11 güncellemesi alacak. Nokia 6.2, 7.2 ve 9 PureView ise üçüncü çeyrekte Android 11'e güncellenecek.