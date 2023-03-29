Nokia, Ay'a internet getiriyor! 4G hizmetiyle iletişim kolaylaşacak Nokia, Ay’a internet ulaştırma hedefinde sona yaklaştı. Şirketin bir yöneticisi, Nokia'nın bu yılın sonlarına doğru Ay'da 4G internet sunmayı planladığını söyledi.

ensonhaber.com

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde 5G teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor.

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 2020 yılında NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir fon almıştı.

Nokia, Ay'da 4G şebekesi kuracak

Nokia, sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak 4G ağı kuracak. Enerji ihtiyacı ise Ay'a konumlandırılacak güneş panelleriyle sağlanacak.

Şirketin bir yöneticisi, Nokia'nın bu yılın sonlarına doğru Ay'da 4G internet sunmayı planladığını söyledi.

Nokia’nın 4G LTE ağı, ABD'li uzay firması Intuitive Machines tarafından tasarlanan Ay iniş aracı Nova-C’de bulunan anten donanımlı bir baz istasyonu olacak. Buna ayrıca güneş enerjisiyle çalışan bir başka gezici araç da eşlik edecek.

Söz konusu LTE ağı, Artemis misyonu kapsamında Ay'a üs kurulduğunda astronotlar tarafından kullanılacak. Ayrıca ileriye dönük insanlı Mars görevlerinde de bu ağdan yararlanılacak.

LTE ağı kurulduğunda, bir istasyon 4 km'ye kadar 1.8 GHz frekansında 50 Mbps hızında veri aktarımını mümkün kılacak.