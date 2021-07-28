Nokia bu kez iddialı: Şirketin ilk sağlam telefonu Nokia XR20 tanıtıldı

Nokia bu kez iddialı: Şirketin ilk sağlam telefonu Nokia XR20 tanıtıldı

Finlandiyalı şirket HMD Global, markanın ilk sağlam telefonu Nokia XR20'yi görücüye çıkardı. Dayanıklılığıyla dikkat çeken telefonun tüm özeliklerine daha yakından bakıyoruz.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak yine de şirketin çabası, rakipleriyle baş etmeye yetmiyor.

Finlandiya merkezli HMD Global, bu kez dayanıklılık özellikleriyle dikkat çeken yeni bir telefonla karşımıza çıktı.

Nokia’nın ilk dayanıklı akıllı telefonu (Nokia 3310'a saygıyla) olarak öne çıkan Nokia XR20, tüm özellikleriyle birlikte tanıtıldı.

Gelin hep birlikte, sağlamlık konusunda oldukça iddialı olan telefonun özelliklerine daha yakından bakalım.

NOKA XR20 ÖZELLİKLERİ

Full HD+ 6.67 inç Gorilla Glass Victus IPS ekranla gelen Nokia XR20, MIL-STD-810H sertifikasına sahip ve bu sayede çizilmelere ve yaklaşık 1,82 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı.

Şirket, kasanın ultra sağlam malzemelerden yapıldığını ve telefonun, piyasadaki en sağlam ekrana sahip olduğunu söylüyor.

+55 ve -22 derece arasındaki sıcaklıklarda da çalışabilen telefon, aynı zamanda suya dayanıklı olduğu anlamına gelen IP68 sertifikasıyla geliyor.

5G destekli Nokia XR20, gücünü Snapdragon 480 işlemcisinden alıyor. 4 GB/ 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama seçenekleri sunan telefon, 18W hızlı şarj destekli 4630 mAh batarya kapasitesine sahip.

Telefonun arka kısmında, ZEISS imzalı 48 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açı kamera bizleri karşılıyor. Ön taraftaki kamera çözünürlüğü ise 8 megapiksel.

NOKIA XR20 FİYAT

Tanıtılmasının ardından birçok pazarda satışa çıkan Nokia XR20'nin başlangıç fiyatı ise 550 dolar olarak açıklandı.