Nokia C21 ve Nokia C21 Plus tanıtıldı: İşte fiyatlar

Nokia C21 ve Nokia C21 Plus görücüye çıktı. Telefonların özelliklerine fiyatlarına yakından bakıyoruz.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de Nokia C21 ve C21 Plus olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıktı.

NOKIA C21 VE C21 PLUS NELER SUNUYOR

Her iki telefon da 6.5 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekranla geliyor.

Unisoc SC9863A işlemcisinden güç alan telefonlarda 2GB ve 3GB RAM bulunuyor. Nokia C21 Plus modelinde ise 4GB RAM seçeneği de sunuluyor.

Nokia C21'de 32GB depolama alanı yer alırken, C21 Plus'ta bu kapasite 64GB seviyesine kadar çıkıyor.

Kamera konusuna gelecek olursak, burada da telefonlar birbirlerinden ayrılıyor. Nokia C21'in arka kısmında 8MP, ön kısmında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Nokia C21 Plus modelinde ise 13MP + 2MP çift arka kamera ve 5MP ön kamera karşımıza çıkıyor.

FİYATLAR

3.000 mAh batarya kapasitesine sahip Nokia C21, 100 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Öte yandan, 4.000 mAh ve 5.050 mAh (4GB RAM + 64GB depolama sürümü) olmak üzere iki farklı bataryayla gelen Nokia C21 Plus ise 120 euro başlangıç fiyatıyla müşterilerle buluşacak.