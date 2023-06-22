Nokia G42 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu HMD Global yeni bir Nokia G serisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia G42 5G, bazı e-ticaret sitelerinde listelenmeye başladı.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, ürün yelpazesine yeni bir model daha ekleyecek.

Nokai G42 ortaya çıktı

Nokia G42 5G, bazı e-ticaret sitelerinde listelenmeye başladı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Nokia G42 5G, Adreno 619 grafik biriminden gücünü alan Snapdragon 480+ işlemci ile gelecek.

Tek çekirdek skoru 738, çok çekirdek skoru ise 1718 olan bu çip, işlemci tarafında Snapdragon 730G’ye yakın performans sunuyor.

4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahip olacak telefon, Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak ve 128GB depolama alanına sahip olacak.

Yeni Nokia modeli, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Telefonun ön tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera görev yapacak.

5000 mAh batarya ve 20W hızlı şarj desteği sunacak Nokia G42, 300 dolara yakın bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.