Nokia, kendi oyun kolunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarı dışında farklı segmentlere yönelen Nokia, şimdilerde bir oyun kolu üzerinde çalışıyor.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon ve kulaklık derken, bu yılın başlarında dizüstü bilgisayar pazarına girmişti.

Şirket, şu sıralar farklı bir pazara daha yöneldi ve kendi oyun kolunu piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Nokia'dan oyun kolu hamlesi

Nokia adı altında OLED ve LCD televizyon üretimi yapan StreamView, "Nokia Game Controller" isimli bir oyun kolu geliştiriyor.

Ürünün herhangi bir görüntüsü bulunmasa da bu konuda şirketin sertifikaları ortaya çıktı.

Bluetooth 5.0 ile gelecek oyun kolunun iki farklı versiyona sahip olacağı belirtiliyor. IFA2022’de telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar ve oyuncu kulaklığı tanıtması beklenen Nokia, görünüşe göre listeye oyun kolunu da ekleyecek.