Nokia, uygun fiyatlı modellerini haziranda tanıtacak

Akıllı telefon dünyasında popülerliğini yitiren Nokia, yeni uygun fiyatlı modellerini haziranda tanıtmaya hazırlanıyor.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, her ne kadar üst segmen telefon pazarında tutunamasa da piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni modellerini haziranda görücüye çıkaracak.

Bu telefonlardan biri olması beklenen 50 MP kameralı Nokia G11 Plus, bu senenin başlarında G11 ve G21’in devamı niteliğinde olacak. Ayrıca şirket, G21 modelini de haziranda tanıtacak.

Tablet modeli de yolda

Nokia’nın G21 ve G11 Plus dışında bir de tablet üzerinde çalıştığı görülüyor. Penguin kod adı ile anılan Nokia T10 tableti, T20 tabletinin bütçe dostu alternatifi olması bekleniyor.

Nokia’nın üzerinde çalıştığı cihazlar hakkında detaylı bilgiler bulunmasa da birçoğunun 24 Haziran’da yapılacak bir etkinlikte duyurulması bekleniyor.

Yılın ikinci yarısında 3 Nokia modeli daha gelecek

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Nokia, yılın ikinci yarısında üç telefon daha tanıtacak.

Bu telefonların ise Nokia X11 5G, Nokia X21 5G ve dayanıklılık odaklı Nokia XR21 5G olması bekleniyor.