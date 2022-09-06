Nokia yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

Üst seviye akıllı telefon pazarında kendine ciddi bir pay alamayan Nokia, şansını dizüstü bilgisayar pazarında deniyor.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon ve kulaklık derken, bu yılın başlarında dizüstü bilgisayar pazarına girdi.

Nokia PureBook Pro isimli laptop, aynı zamanda Avrupa kıtasının ilk Nokia dizüstü bilgisayar modeli olarak kayıtlara geçmişti.

Nokia, yeni PureBook modellerini tanıttı

Nokia, yeni PureBook dizüstü modellerini IFA 2022 fuarında duyurdu. Yeni Nokia PureBook dizüstü modelleri, diğer modellere göre biraz daha maliyetli geliyor.

Modellerde Full HD IPS ekran, 60Hz tazeleme hızı, 250nit parlaklık, 8GB RAM, parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 gibi özellikler yer alıyor.

Serinin en üst modeli Nokia PureBook Pro, Intel Core i3 1220P işlemcisinden gücünü alıyor ve 512GB depolama alanıyla geliyor. Dizüstü bilgisayarın satış fiyatı ise 699 euro olarak açıklandı.

Nokia PureBook Fold ise Intel Pentium Silver N6000 işlemcisinden güç alıyor ve 128GB SSD ile geliyor. Bu modelin fiyatı ise yüne 699 euro.

Son olarak Nokia PureBook Lite, yine Intel Pentium Silver N6000 ile geliyor. 128GB depolama, 8 saate kadar kullanım, 1MP web kamera, çift hoparlör şeklinde özellikleri olan Nokia PureBook Lite'ın fiyatı henüz açıklanmadı.