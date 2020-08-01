Nokia yıllar sonra yeniden büyümeye başladı

Uzun yıllar boyunca gelirlerinde düşüş yaşayan Nokia, koronavirüs döneminde büyüyerek herkesi şaşırttı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, koronavirüs döneminde gelirlerini artırmayı başardı.

2020 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar euro gelir elde ederek net karını 99 milyon euroya çıkaran Nokia, geçen sene bu dönemde 193 milyon euro zarar etmişti. Nokia'nın yıl sonu büyüme tahmini ise yüzde 35'lera kadar yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nokia'nın başındaki isim Rajeev Suri, koronavirüse rağmen büyüme kaydettiklerini ve nakit girişini önemli oranla artırdıklarını belirtti.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Söz konusu büyümenin gelecek aylarda da devam edeceği söyleyen Suri, daha fazla gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklaırnı açıkladı.