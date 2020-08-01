Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Nokia yıllar sonra yeniden büyümeye başladı

    Uzun yıllar boyunca gelirlerinde düşüş yaşayan Nokia, koronavirüs döneminde büyüyerek herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 15:28
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 15:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nokia yıllar sonra yeniden büyümeye başladı

    Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

    Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, koronavirüs döneminde gelirlerini artırmayı başardı.

    2020 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar euro gelir elde ederek net karını 99 milyon euroya çıkaran Nokiageçen sene bu dönemde 193 milyon euro zarar etmişti. Nokia'nın yıl sonu büyüme tahmini ise yüzde 35'lera kadar yükseldi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Nokia'nın başındaki isim Rajeev Suri, koronavirüse rağmen büyüme kaydettiklerini ve nakit girişini önemli oranla artırdıklarını belirtti.

    "BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Söz konusu büyümenin gelecek aylarda da devam edeceği söyleyen Suri, daha fazla gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklaırnı açıkladı.

    nokia

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir