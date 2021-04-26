Nokia'dan 5 arka kameralı telefon: Nokia X50

HMD Global, beş arka kamera ile donatılmış yeni Nokia X50 modelini yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Özellikle arka kameralar söz konusu olduğunda, Pureview modeliyle Nokia'nın oldukça eli bol davrandığını zaten biliyoruz.

Gelen bilgilere göre Finlandiyalı şirket, şimdi de 5 arka kameraya sahip X50 modeli üzerinde çalışıyor.

Nokia Power User internet sitesinin haberine göre HMD Global, Nokia 8.3 5G modelinin yerini alacak bu modeli, yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşturacak.

NOKIA X50 NELER SUNACAK

Nokia X50'nin, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 775G yonga setinden güç alması bekleniyor.

Ayrıca telefonun arka kısmında 108 megapiksel ana kamera ve Alman Zeiss imzalı lensler karşımıza çıkacak. Ancak telefonun arka kısmındaki diğer 4 kameranın özellikleri henüz belli değil.

120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç ekranla gelecek yeni Nokia X50, 22 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya ile donatılacak.

Öte yandan Nokia, geçtiğimiz haftalarda X10 ve X20 modellerini de tanıtmıştı. "Nokia, 5G destekli X10 ve X20 modellerini tanıttı" başlıklı haberimizden telefonlara ait bilgilere ulaşabilirsiniz.