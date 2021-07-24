Nokia'dan bir tuşlu telefon daha: Nokia 110 4G

Nokia'dan bir tuşlu telefon daha: Nokia 110 4G

HMD Global, Hindistan'da VoLTE aramasını destekleyen en yeni 4G özellikli telefonu Nokia 110 4G'yi piyasaya sürdü.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, günümüzde ise daha çok giriş segmenti veya tuşlu telefonlara odaklanıyor.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, ilk çeyrekteki 13 milyon satışın 11 milyonunu tuşlu telefonlardan elde etmişti.

Tuşlu telefon seven kullanıcılar için çalışmaya devam eden şirket, Hindistan'da yeni bir tuşlu telefon daha satışa çıkardı: Nokia 110 4G.

KLASİK ÖZELLİKLERLE GELİYOR

1.8 inç QQVA LCD ekran, polikarbonat gövde, web tarayıcı, FM radyo, müzik çalar, Snake oyunu gibi klasik özelliklerle karşımıza çıkan Nokia 110 4G, gezinmeyi daha basit hale getiren yeni bir arayüzle kutusundan çıkıyor.

NOKIA 110 4G TÜM ÖZELLİKLER

1,8 inç (160×120 piksel) QQVGA LCD ekran.

128 MB RAM, 48 MB Depolama (microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir).

3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo (kablolu ve kablosuz ikili mod), MP3 oynatıcı.

Boyutlar: 121×50×14,5 mm.

Ağırlık: 84.5g.

0.8MP QVGA arka kamera.

Çift sim.

GSM: 850, 900, 1800 | WCDMA: 1, 5, 8 | FDD LTE: 1, 3, 5, 8.

Mikro USB.

GSM'de 18 güne kadar bekleme, 4G'de 14 güne kadar bekleme, GSM'de. 16 saate kadar konuşma ve 4G'de 5 saate kadar konuşma.

1020 mAh çıkarılabilir batarya.

FİYAT

Nokia 110 4G; sarı, aqua ve siyah renk seçenekleriyle bugünden itibaren Hindistan pazarına sunuldu. Telefonun satış fiyatı ise yaklaşık 38 dolar.