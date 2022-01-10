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    Nokia'dan bütçe dostu 4 yeni akıllı telefon

    Nokia, CES 2022 fuarında daha çok maliyete odaklanan Nokia C ve Nokia G serisi akıllı telefonlarını tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 09:42
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    Nokia'dan bütçe dostu 4 yeni akıllı telefon

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

    Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni C ve G serilerine ait 4 yeni model tanıttı.

    Android 12 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonlar ilk etapta ABD’li operatörler tarafından piyasaya sürülecek.

    Gelin şimdi Nokia'nın tanıttığı 4 yeni akıllı telefonun özelliklerine kısaca göz atalım.

    NOKIA C100 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

    • 6.1 inç ekran
    • Helio A22 işlemci
    • 3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 4000mAh batarya
    • 99 dolar

    NOKIA C200 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

    • 6.5 inç ekran
    • Helio A22 işlemci
    • 3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 4000mAh batarya
    • 119 dolar

    nokia

    NOKIA G100 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

    • 6.5 inç ekran
    • Snapdragon 615 işlemci
    • 6GB’a kadar RAM
    • 128GB depolama
    • 5000mAh batarya
    • 149 dolar

    NOKIA G400 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

    • 6.6 inç ekran, 120Hz
    • Snapdragon 480 5G işlemci
    • 6GB’a kadar RAM
    • 128GB depolama
    • 5000mAh batarya
    • 48MP+5MP+2MP arka kamera
    • 239 dolar

    nokia


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