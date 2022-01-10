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- Nokia'dan bütçe dostu 4 yeni akıllı telefon
Nokia'dan bütçe dostu 4 yeni akıllı telefon
Nokia, CES 2022 fuarında daha çok maliyete odaklanan Nokia C ve Nokia G serisi akıllı telefonlarını tanıttı.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 09:21
- Güncelleme : 10.01.2022 - 09:42
Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.
Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni C ve G serilerine ait 4 yeni model tanıttı.
Android 12 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonlar ilk etapta ABD’li operatörler tarafından piyasaya sürülecek.
Gelin şimdi Nokia'nın tanıttığı 4 yeni akıllı telefonun özelliklerine kısaca göz atalım.
NOKIA C100 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.1 inç ekran
- Helio A22 işlemci
- 3GB RAM
- 32GB depolama
- 4000mAh batarya
- 99 dolar
NOKIA C200 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.5 inç ekran
- Helio A22 işlemci
- 3GB RAM
- 32GB depolama
- 4000mAh batarya
- 119 dolar
NOKIA G100 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.5 inç ekran
- Snapdragon 615 işlemci
- 6GB’a kadar RAM
- 128GB depolama
- 5000mAh batarya
- 149 dolar
NOKIA G400 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.6 inç ekran, 120Hz
- Snapdragon 480 5G işlemci
- 6GB’a kadar RAM
- 128GB depolama
- 5000mAh batarya
- 48MP+5MP+2MP arka kamera
- 239 dolar