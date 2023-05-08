Nokia'dan iki yeni telefon: C300 ve C110 Nokia, orta ve giriş seviyeye yönelik iki yeni model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, ürün yelpazesine iki yeni model daha ekleyecek.

Nokia C300 ve C110

Nokia'nın yeni modelleri C300 ve C110'un bazı özellikleri belli oldu. Nokia C300, Snapdragon 662/665 işlemci ve 3GB RAM ile gelirken, C110 ise MediaTek Helio G25 ve P22 işlemcilerinden güç alacak.

13 MP ana kamera ve 8MP ön kamera ile gelecek Nokia C300, 32GB depolama alanına sahip olacak. Nokia C110 hakkında ise şimdilik çok fazla detay yok.

Walmart’ın internet mağazası üzerinde satışa çıkan C300, 139.98 dolar etiketiyle müşterilere sunuluyor. Nokia C110'un fiyatı ise henüz netleşmedi.