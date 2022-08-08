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    Nokia'dan yeni dizüstü bilgisayar modelleri

    Üst seviye akıllı telefon pazarında kendine ciddi bir pay alamayan Nokia, şansını dizüstü bilgisayar pazarında deneyecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 14:39
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    Nokia'dan yeni dizüstü bilgisayar modelleri

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

    Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon ve kulaklık derken, bu yılın başlarında dizüstü bilgisayar pazarına girdi.

    Nokia PureBook Pro isimli laptop, aynı zamanda Avrupa kıtasının ilk Nokia dizüstü bilgisayar modeli olarak kayıtlara geçmişti.

    Yeni laptoplar yolda

    Fransız startup markası OffGlobal, Nokia ile lisans anlaşması yaparak Nokia markası altında yeni dizüstü bilgisayar modellerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

    Firma, 5 farklı dizüstü bilgisayar hazırlıyor ve bunlardan birinin katlanabilir ekrana sahip olması bekleniyor.

    nokia laptop

    PureBook Lite 15, PureBook Lite 14, PureBook Fold 14, PureBook Pro 17 ve PureBook Pro 15 olarak adlandırılması beklenen dizüstü bilgisayarlar, büyük ihtimalle yeni Nokia akıllı telefonları ile birlikte, 2 Eylül'de başlayacak IFA2022’de tanıtılacak.

    nokia

    nokia


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