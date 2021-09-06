Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu G50'nin özellikleri belli oldu

Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu G50'nin özellikleri belli oldu

Eylül ayı içinde piyasaya sürülmesi planlanan Nokia G50 5G'nin özellikleri belli oldu. Yeni telefon, şirketin en ucuz 5G modeli olma özelliğini taşıyor.

2000'li yılların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak pazara tutumaya çalışıyor. Ancak yine de şirketin çabası, rakipleriyle baş etmeye yetmiyor.

Finlandiya merkezli HMD Global, şimdilerde 5G destekli en ucuz Nokia modeli üzerinde çalışıyor.

Nokia G50 5G adı altında pazara giriş yapması beklenen telefonun özellikleri artık netleşti.

NOKIA G50 ÖZELLİKLERİ

Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak yeni Nokia G50, Qualcomm Snapdragon 480 5G yonga setinden güç alacak.

4/6/8 GB RAM ve 64/128/256/512 GB depolama seçenekleriyle satışla sunulacak telefon, 6.82 inç HD+ ekrana, 48 megapiksel ana kameraya ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Nokia Mobile Fransa tarafın verilen bilgilere göre telefon, inanılmaz bir pil ömrü sunacak. Ancak telefondaki batarya teknolojileriyle ilgili henüz bilgi yok.

Nokia Mobile, 28 Eylül'de vizyona girmesi planlanan James Bond filmi No Time to Die'ın da resmi ortağı konumunda. Bu nedenle telefonun, bu dönemde piyasa çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Ön verilere göre, akıllı telefonun 4/64 GB belleğe sahip versiyonu 288 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.