Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu: Nokia G50

Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Nokia G50 5G'nin bazı özellikleri belli oldu. Yeni telefon, şirketin en ucuz 5G modeli olma özelliğini taşıyor.

2000'li yılların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak yine de şirketin çabası, rakipleriyle baş etmeye yetmiyor.

Finlandiya merkezli HMD Global, şimdilerde 5G destekli en ucuz Nokia modeli üzerinde çalışıyor.

Nokia G50 5G adı altında pazara giriş yapması beklenen telefonun tasarımı ve bazı özellikleri kesinlik kazandı.

NOKIA G50 ÖZELLİKLERİ

Nokia G50 5G, Snapdragon 480 5G yonga setinden güç alacal ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı / 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak.

Nokia Mobile Fransa tarafın verilen bilgilere göre telefon, inanılmaz bir pil ömrü sunacak. Ancak telefondaki batarya teknolojileriyle ilgili henüz bilgi yok.

Öte yandan, 48 megapiksellik ana kameraya sahip olacak Nokia G50, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Nokia Mobile, 28 Eylül'de vizyona girmesi planlanan James Bond filmi No Time to Die'ın da resmi ortağı konumunda. Bu nedenle telefonun, bu dönemde piyasa çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Bunun dışında, telefon her ne kadar Nokia'nın en ucuz 5G modeli olarak nitelendirilse de fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.