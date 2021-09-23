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- Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı
Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 17:43
- Güncelleme : 23.09.2021 - 17:54
2000'li yılların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak pazara tutunmaya çalışıyor.
Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, şirketin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu G50'yi tanıttı.
NOKIA G50 ÖZELLİKLERİ
Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak yeni Nokia G50, Qualcomm Snapdragon 480 5G yonga setinden güç alıyor.
4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle satışla sunulacak telefon, 6.82 inç HD+ ekrana, 48 + 5 + 2 megapiksel üçlü arka kameraya ve 8 megapiksel ön kameraya sahip.
NOKIA G50 FİYAT
18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip yeni Nokia G50'de aynı zamanda kulaklık girişi ve NFC gibi bazı özellikler de yer alıyor.
Nokia G50 kutudan Android 11 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefon 3 yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini, 2 yıl boyunca da işletim sistemi güncellemelerini (Android 12 ve 13) alacak.
Telefonun 4GB RAM + 64GB depolama seçeneği 270 dolardan satışa sunulacak.