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    Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı

    Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu G50, resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni Nokia G50'nin fiyatı ve öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 17:54
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    Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı

    2000'li yılların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak pazara tutunmaya çalışıyor.

    Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, şirketin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu G50'yi tanıttı.

    NOKIA G50 ÖZELLİKLERİ

    Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak yeni Nokia G50Qualcomm Snapdragon 480 5G yonga setinden güç alıyor.

    4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle satışla sunulacak telefon, 6.82 inç HD+ ekrana, 48 + 5 + 2 megapiksel üçlü arka kameraya ve 8 megapiksel ön kameraya sahip.

    nokia g50

    NOKIA G50 FİYAT

    18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip yeni Nokia G50'de aynı zamanda kulaklık girişi ve NFC gibi bazı özellikler de yer alıyor.

    Nokia G50 kutudan Android 11 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefon 3 yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini, 2 yıl boyunca da işletim sistemi güncellemelerini (Android 12 ve 13) alacak.

    Telefonun 4GB RAM + 64GB depolama seçeneği 270 dolardan satışa sunulacak.

    nokia g50 5g

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