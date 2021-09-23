Haberler

Teknoloji Haberleri

Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı

Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu tanıtıldı: İşte fiyatı

Nokia'nın en ucuz 5G'li akıllı telefonu G50, resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni Nokia G50'nin fiyatı ve öne çıkan özellikleri...