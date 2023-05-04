Nokia’nın en yeni dayanıklı telefonu XR21 tanıtıldı: İşte fiyatı Nokia’nın yeni dayanıklı telefonu XR21 görücüye çıktı. Telefonun fiyatını ve öne çıkan özelliklerini derledik.

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Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, sağlam telefon modellerinin olduğu "XR" serisine yeni bir telefon daha ekledi.

Dayanıklı kasaya sahip olan Nokia XR20‘nin duyurusunun üstünden neredeyse iki yıl geçti ve artık yeni model XR21 karşımıza çıktı.

Nokia XR21 özellikleri

Suya ve toza karşı IP68 dayanıklılık sertifikasının yanı sıra MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip olan Nokia XR30, 6.49 inç büyüklüğünde FullHD+ IPS LCD ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızınına sahip ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.

64 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile gelen telefon, ön tarafta ise 16 megapiksellik kameraya ev sahipliği yapıyor.

33W hızlı şarj destekli 4600 mAh kapasiteye sahip Nokia XR21, 627 dolardan satışa sunulacak.