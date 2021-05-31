Nokia'nın ilk çeyrekte sattığı telefon sayısı belli oldu

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, Nokia'nın ilk çeyrek satış rakamlarını içeren raporunu yayınladı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak yine de şirketin çabası, rakipleriyle baş etmeye yetmiyor.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia'nın ilk çeyrek satış raporu yayınlandı.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından yayınlanan rapora göre Nokia, 2021'in ocak-mart döneminde 13 milyon akıllı telefon sattı ve bunlardan yalnızca 2 milyon adedi akıllı telefon sınıfına giriyor.

SATIŞLARDA ARTIŞ VAR

Açıklanan rakam, her ne kadar biraz düşük görünse de 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla satışların artığını görüyoruz. Geçen yıl aynı dönemde şirket, 1.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti.

Görsel: Çeyreklere göre Nokia'nın satış rakamları

---- Toplam satış

Toplam satış ---- Tuşlu telefon

Tuşlu telefon ---- Akıllı telefon

Nokia, özellikle Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde daha fazla telefon satmayı başararak geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 18'lik bir büyüme kaydetti.

TUŞLU TELEFON SATIŞLARI DAHA FAZLA

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, Nokia'nın tuşlu telefon satışlarının akıllı telefon satışlarından bir hayli önde olduğunu görebiliyoruz. Örneğin ilk çeyrekteki 13 milyon satışın 11 milyonunu tuşlu telefonlar, 2 milyonunu ise akıllı telefonlar oluşturuyor.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde ise 8,6 milyon tuşlu telefon satışı gerçekleştirmişti.

Bu rakamlar, Nokia'yı en büyük cep telefonu firmaları listesinde 11'inci, akıllı telefon üreticileri listesinde 18'inci sıraya yerleştirdi. Şirket tuşlu, telefon pazarında ise üçüncü sırada bulunuyor.