Nokia'nın uygun fiyatlı modeli G42 5G ortaya çıktı Nokia'nın yeni orta seviye telefonu G42, Geekbench’te listelendi. Telefonun kesinleşen özelliklerine yakından göz atıyoruz.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, ürün yelpazesine yeni bir model daha ekleyecek.

Nokai G42 ortaya çıktı

Nokia'nın yeni orta seviye telefonu G42, Geekbench’te listelendi ve bazı özellikleri belli oldu.

Nokia G42 5G, Adreno 619 grafik biriminden gücünü alan Snapdragon 480+ işlemci ile gelecek.

Tek çekirdek skoru 738, çok çekirdek skoru ise 1718 olan bu çip, işlemci tarafında Snapdragon 730G’ye yakın performans sunuyor.

4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahip olacak telefon, Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

5000 mAh batarya ve 20W hızlı şarj desteği sunacak Nokia G42'nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması ve uygun fiyatlı olması bekleniyor.