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- Nokia'nın yeni laptop modeli PureBook Pro'nun fiyatı belli oldu
Nokia'nın yeni laptop modeli PureBook Pro'nun fiyatı belli oldu
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 13:38
- Güncelleme : 25.02.2022 - 13:40
Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.
Şirket; akıllı telefon, tablet, televizyon ve kulaklık derken, şimdi de dizüstü bilgisayar pazarına girdi.
Nokia PureBook Pro isimli laptop, aynı zamanda Avrupa kıtasının ilk Nokia dizüstü bilgisayar modeli olarak kayıtlara geçti.
NOKIA PUREBOOK PRO NELER SUNUYOR
15.6/17.3 inçlik Full HD IPS ekran seçenekleriyle karşımıza çıkan Nokai PureBook Pro, gücünü Intel Core i3-1220P işlemcisinden alıyor.
8GB DDR4 RAM ve 512GB depolama alanına sahip laptopda, harici bir grafik kartı yer almıyor.
Yeni modelde; parmak izi okuyucu, microSD kart yuvası, 4 adet hoparlör, 2MP web kamera, sayısal tuş takımı gibi özellikler de yer alıyor.
Sektörün ilk 12. nesil işlemciye sahip dizüstü bilgisayarlarına kıyasla biraz daha uygun fiyatla piyasaya çıkacak modelin başlangıç fiyatı 699 euro olarak açıklandı.