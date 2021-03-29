Nokia'nın yeniden canlanmasını sağlayan Juho Sarvikas şirketten ayrıldı

Nokia'nın çatı şirketi HMD Global'in üst düzey yöneticilerinden Juho Sarvikas, şirketten ayrıldığını açıkladı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, son zamanlarda giriş ve orta seviye modellere odaklanarak ayakta kalmaya çalışıyor. HMD Global çatısı altında hizmet veren Finlandiya merkezli şirkete bir darbe de kendi yöneticisinden geldi.

Nokia akıllı telefonların global pazarda yeniden canlanmasında kritik rol oynayan baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nokia'dan ayrıldığını duyurdu.

15 yıldır Nokia ve HMD Global'de görev yapan deneyimli yönetici, geçtiğimiz yıl haziran ayında HMD Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Mobil servis sağlayıcıları ve ekosistem ortaklarıyla ilişkiler kurmanın yanı sıra, pazardaki Nokia ürün serisini genişletmekten sorumlu olan Juho Sarvikas, Nokia için kritik öneme sahipti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER "

Deneyimli yönetici, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Nokia ve HMD ile geçirdiğim muhteşem 15 yılın ardından, zor bir karar verdim, artık yoluma devam etme zamanı. Birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum ve HMD & Nokia telefonlarının başarısının devam edeceğini biliyorum. Her şey için teşekkürler!"

Nokia, 8 Nisan 2021'de düzenlenecek etkinlikte bütçe dostu 3 yeni akıllı telefon modeli tanıtacak. Juho Sarvikas'ın etkinliğe katılıp katılmayacağı bilinmiyor.