Normalleşmenin ardından hava kirliliğinin arttığını gösteren uydu görüntüsü

Avrupa Uzay Ajansı'na ait uydu, Çin'de kısıtlama sonrası yaşanan kirliliği gözler önüne serdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkeler karantina uygulamaya başlamış, hava kirliliğinde ciddi oranlarda düşüşler kaydedilmişti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Copernicus Sentinel-5P uydusundan alınan verilerle oluşturduğu görüntülerle 2019, 2020 ve 2021 yıllarının şubat aylarını karşılaştırdı.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTTI

Çin'i gösteren uydu görüntülerinde, karantina döneminin yaşandığı Şubat 2020'de hava kirliliğinde azalış gözlendiği, ancak kısıtlamaların kaldırıldığı Şubat 2021'de kirliliğin yeniden 2019 yılı seviyelerine döndüğü ortaya çıktı.

ESA'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "23 Ocak 2020'de dünya, salgının yayılmasını durdurmak amacıyla Çin'in Vuhan kentinde ilk koronavirüs kilitlemesinin yürürlüğe girdiğini gördü. Ülke genelinde trafik dahil günlük aktiviteler durdu. Fabrikalar ve diğer sanayiler kapatıldı.

KISITLAMADA KİRLİLİK AZALDI

Sonraki haftalarda ve aylarda dünya çapında benzer önlemler alındı. Sonuç olarak, uydular tarafından Çin genelinde hava kirliliğinde önemli bir azalma tespit edildi. Bu, azalan nitrojen dioksit emisyonlarını içeriyordu." denildi.

Nitrojen dioksit, endüstriyel işlemlerde fosil yakıtın yanması ve trafiğin bir sonucu olarak havayı kirleten gaz olarak biliniyor.

AVRUPA'DA KİRLİLİK ARTIŞI BEKLENİYOR

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla hava kirliliğinin yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.

Verilerin, Çin'in başkenti Pekin'deki nitrojen dioksit konsantrasyonlarının, Şubat 2021'de benzer seviyelere dönmeden önce Şubat 2019 ile 2020 arasında yaklaşık yüzde 35 düştüğünü gösterdiği aktarıldı.

Aynı dönemde Çongçing şehrinde nitrojen dioksit oranının yaklaşık yüzde 45 azaldığı kaydedildi.

Copernicus Sentinel-5P görevi yöneticisi Claus Zehner, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Avrupa'da da nitrojen dioksit konsantrasyonlarında artış bekliyoruz." dedi.