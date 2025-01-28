Nothing Phone (3)'ün lansman tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

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Nothing, yeni nesil akıllı telefonu Nothing Phone (3)'ün lansman tarihini 4 Mart olarak duyurdu. Şirket, yeni telefonun tasarımına ve özelliklerine dair ipuçları vermeye başladı.

ÜÇ KAMERA İLE GELİYOR

Nothing Phone (3), üç arka kamera ile gelecek. Ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens ile gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunması bekleniyor.

"Perspektifte Güç" sloganıyla tanıtılan Nothing Phone (3), kamera konusunda iddialı olduğunu gösteriyor.

GLYPH ARAYÜZÜ KORUNUYOR

Nothing Phone (3), markanın imzası haline gelen Glyph Arayüzü ile gelecek. LED ışıklarla farklı desenler oluşturan Glyph Arayüzü, bildirimler, şarj durumu ve diğer bilgiler hakkında görsel geri bildirimler sağlıyor.

İLK AMİRAL GEMİSİ TELEFON

Nothing Phone (3), şirketin ilk amiral gemisi telefonu olacak. Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlü bir performans sunması beklenen telefon, yapay zeka destekli özellikler de içerecek.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Nothing, OpenAI ile yaptığı iş birliği sayesinde Phone (3)'te ChatGPT destekli bir konuşma yapay zeka asistanı sunabilir.

Google, Samsung ve Apple gibi rakiplerinin yapay zeka alanındaki çalışmalarına yanıt olarak Nothing de yapay zeka odaklı bir telefon geliştirmeyi hedefliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT

Nothing Phone (3), 4 Mart'ta tanıtılacak. Fiyatlandırma ve diğer teknik özellikler hakkında henüz bilgi yok. Nothing, önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.