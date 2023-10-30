Nuh'un Gemisi bulundu mu? Arkeologlar, Türkiye'deki tekne şeklindeki höyükte bulunan kalıntıları inceledi Arkeologlar, Türkiye'deki tekne şeklindeki höyükte bulunan 'kalıntıların' 5 bin yıl öncesine, yani Nuh tufanıyla aynı döneme ait olduğunu ortaya çıkardı.

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Arkeologlar, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yeri doğrulamaya bir adım daha yaklaştıklarına inanıyor.

Uzmanlar, Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olduğuna inandıkları kaya ve toprağın yaşını belirledi.

Örneklerin, 5 bin yıl öncesine, yani Nuh tufanıyla aynı döneme ait olduğu belirlendi. Ayrıca kalıntılar, deniz malzemeleri ve deniz ürünleri de içeriyor

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, tekne şeklindeki tümsekte M.Ö. 5500 ila 3000 yılları arasında insan faaliyetinin mevcut olduğu anlamına geliyor.

1956 yılında keşfedilmişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan gemi şeklindeki jeolojik oluşum, keşfedildiği 1956 yılından bu yana bilim insanlarının dikkatini çekiyor.

İncil, 150 gün süren ve Dünya'yı sular altında bırakan bir sel felaketinin ardından geminin Türkiye'deki Ağrı Dağı'na yerleştiğini söylüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Andrew Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) liderliğindeki uzmanlardan oluşan bir ekip, yaklaşık bir yıldır bölgede çalışıyor ve İncil'deki hikayeyi doğrulamanın anahtarı olduğuna inanılan örnekleri topluyor.

Çalışmaların ilk kısmı, Aralık 2022'de İTU laboratuvarının analiz ettiği 30 kaya ve toprak parçası örneği toplanarak başladı.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çalışmalardan elde edilen ilk bulgulara göre bölgede Kalkolitik dönemden itibaren M.Ö. 5500-3000 yılları arasında insan faaliyetleri tespit edildi. Nuh Tufanı'nın 5 bin yıl öncesine dayandığı biliniyor. Tarih açısından bakıldığında, laboratuvar sonuçlarına göre bu bölgede yaşamın olduğu ortaya çıktı.



Tarihlemeyle geminin burada olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu ortaya çıkarmak için uzun süre çalışmamız gerekiyor.

Doktora derecesine sahip genç bir Dünya araştırmacısı olan Dr. Andrew Snelling, daha önce geminin bulunduğu yerin Ağrı Dağı olamayacağını, çünkü dağın sel suları çekilene kadar oluşmadığını söylemişti

Nuh Tufanı nedir

Allah'a inanan ve O’na iman eden Nuh Peygamber zamanında, insanlar doğru yoldan eğri yola sapmış, düzen bozulmuş isyan etmişlerdi.

Allah, bunları cezalandırmayı kararlaştırdı. Peygamber Hazreti Nuh’a bir gemi yapmasını ilahi bir emir olarak bildirdi. Gemi 300 adım boyunda, 50 adım eninde ve 30 adım yükseklikte olacaktı.

Nuh Peygamber gemisini yaparken, herkes onunla alay ediyor, başlarına gelecek felakete bir türlü inanmıyorlardı. Derken geminin yapımı bitti. Nuh Peygamber, ilahi emir gereğince, yeryüzünde bulunan bütün canlılardan, erkek-dişi birer çift gemisine aldı.

Yeteri kadar yiyecek yükledi. Sonunda da ailesi ve iman eden bazı yakınlarını yanına alarak gemiye girdi. Bu sırada gök delindi. Kırk gün, kırk gece yağmur yağmış, görülmemiş bir tufan, dağları, taşları denizlerle birleştirmişti.

Allah'ın gazabına uğrayan insanlar yok olmuş, yalnız gemidekiler sağ kalmışlardı. Nuh’un gemisi, 150 gün sularda yüzdü, durdu. Yine bir emirle sular çekilmeye başladı.

Kutsal kitaplarda geminin tam olarak nereye oturduğu yer almasa da günümüzde bu bölgenin Ağrı Dağı'nda olduğu söyleniyor.