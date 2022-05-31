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    Numara kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir

    WhatsApp'ta, herhangi bir numarayı rehbere kaydetmenize gerek kalmadan nasıl mesaj gönderebileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:13
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    Numara kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl gönderilir

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar oldukça pratik olsa da herhangi bir kişiye mesaj gönderebilmeniz için o kişinin numarasının rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.

    Rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar WhatsApp kişileriniz arasında görünmediği için uygulama üzerinden mesaj atamıyorsunuz.

    Ancak bir kişiye yalnızca birkaç WhatsApp mesajı göndermek için onu rehberinize eklemek bazı durumlarda can sıkıcı olabilir.

    Bu nedenle numarayı rehbere eklemeden WhatsApp mesajı göndermek sizin için daha pratik olacaktır. Herhangi bir numarayı rehberinize eklemek zorunda kalmadan WhatsApp aracılığıyla mesaj göndermek için şu adımları izleyin:

    Numara kaydetmeden WhatsApp mesajı gönderme

    wa.me/+90XXXXXXXXXX

    1. Yukarıdaki adresi kopyalayın ve mobil internet tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın, XXX yazan yerlere ise mesaj göndermek istediğiniz telefon numarasını yazın. Örnek: wa.me/+905300000000   ( "+" sembolünü kullanmanız zorunlu değil. )

    whatsapp

    Ardından tarayıcınızda yukarıdaki gibi bir sayfa açılacak. Sohbete Başla butonuna tıkladığınızda WhatsApp uygulamasına yönlendirileceksiniz ve adresin sonuna numarasını yazdığınız kişiye mesaj atabileceksiniz.

    Yukarıdaki yöntemi kullanarak, yani numara kısmına kendi numaranızı yazarak kendi kendinize de mesaj gönderebilirsiniz. Bu sayede kısa notlar, linkler ve fotoğrafları başkalarına göndermeden uygulamayı not defteri olarak da kullanabilirsiniz.


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