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    NVIDIA, 24GB RTX 4090 üretimine başladı

    NVIDIA'nın merakla beklenen Ada Lovelace mimarisine sahip en üst modeli RTX 4090 hakkında yeni bilgiler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:15
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    NVIDIA, 24GB RTX 4090 üretimine başladı

    Son zamanlarda kripto para madencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı ekran kartları, piyasayı oldukça olumsuz etkiliyor ve tedarik sorunları yaşanıyor.

    Özellikle NVIDIA grafik kartlarına olan yoğun talep, fiyatları da her geçen gün yukarıya çekiyor. Her ne kadar oyuncular bu durumdan memnun olmasa da NVIDIA satışlardan gayet mutlu.

    RTX 4090 hakkında yeni bilgiler

    NVIDIA tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen RTX 4000 serisinden yeni sızıntılar geldi. Gelen bilgilere göre, RTX 4090 2235MHz taban, 2520MHz arttırılmış ve 2750Mhz maksimum saat hızına çıkabilecek.

    RTX 4090 üretimi başladı

    Paylaşılan belgelere göre, 24GB belleğe sahip olacak GeForce RTX 4090 ekran kartı, 16 Ağustos’tan beri fabrikalarda üretim sürecinde bulunuyor.

    rtx 4090

    RTX 4090 beklendiği gibi AD102 GPU’su ile birlikte gelecek. Ayrıca kartta 24 GB bellek, üç adet DP ve bir adet HDMI konektörü yer alacak.

    Büyük bir performans artışının yanı sıra yükselen bir güç tüketimi değeri ile gelmesi beklenen Ada Lovelace mimarisi, TSMC’nin 5 nm mimarisi ile üretilecek.

    Öte yandan, serideki kartların güç tüketiminin 850W değerine kadar çıkması bekleniyor.


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