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    NVIDIA CEO'su Jensen Huang: Çip fiyatları düşmeyecek

    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ekran kartı fiyatlarının düşmeyeceğini ve müşterilerin bu fiyatlara alışması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:13
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    NVIDIA CEO'su Jensen Huang: Çip fiyatları düşmeyecek

    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başladı.

    Piyasada fiyatların düşeceği beklentisi hakim olsa da NVIDIA CEO'sundan indirim bekleyenlere kötü haber geldi.

    "Fiyatlara alışın"

    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, son zamanlarda yaşanan fiyat artışları ile ilgili konuştu. Huang, "Bir gofret bile bugün çok pahalı. Çip fiyatlarının düşeceği fikri bir hikayeden ibaret. Yüksek fiyatlara alışmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Ülkemizde dolar kurunun yüksek olması nedeniyle üst seviye ekran kartı fiyatları fırlamış durumda. NVIDIA'dan indirim sinyali gelmemesi, güçlü bir ekran kartı isteyenlerı üzebilir.

    NVIDIA


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