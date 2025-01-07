Nvidia, Digits adlı kişisel yapay zeka süper bilgisayarını duyurdu

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Yapay zeka teknolojilerinin öncü ismi Nvidia, CES 2025'te Project Digits adını verdiği kişisel yapay zeka süper bilgisayarını tanıttı.

Masaüstü boyutunda olan Digits, sofistike yapay zeka modellerini çalıştırabilecek güçte ve 3 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GB10 İŞLEMCİSİYLE GÜÇLÜ PERFORMANS

Digits'in kalbinde, Nvidia'nın yeni GB10 Grace Blackwell Superchip işlemcisi bulunuyor. Masaüstü boyutunda bir cihaza sığacak kadar küçük olan bu işlemci, yapay zeka modelleri için yüksek performans sunuyor.

200 milyara kadar parametreye sahip yapay zeka modellerini işleyebilen Digits, eskiden çok daha büyük ve güçlü sistemler gerektiren işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

MAC MİNİ'YE BENZER TASARIM

Digits'in tasarımı, Apple'ın Mac Mini bilgisayarını andırıyor. Kompakt ve şık bir görünüme sahip olan cihaz, herhangi bir masaüstüne rahatlıkla sığabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci: GB10 Grace Blackwell Superchip

Bellek: 128 GB birleşik bellek

Depolama: 4 TB'a kadar NVMe SSD

Performans: FP4 hassasiyetinde 1 petaflop'a kadar yapay zeka performansı

İşletim sistemi: Linux tabanlı Nvidia DGX OS

Yazılım desteği: PyTorch, Python, Jupyter notebook'lar

Daha zorlu uygulamalar için iki Digits sistemi birbirine bağlanarak 405 milyara kadar parametreye sahip modelleri işleyebiliyor.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Digits kullanıcıları, Nvidia NGC kataloğundaki geliştirme kitleri, orkestrasyon araçları ve önceden eğitilmiş modellere erişim sağlayabiliyor.

Nvidia NeMo ile modeller ince ayarlanabiliyor ve Nvidia RAPIDS ile veri bilimi iş akışları hızlandırılabiliyor.

HERKES İÇİN YAPAY ZEKA

Nvidia, Digits ile yapay zeka teknolojilerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Veri bilimciler, yapay zeka araştırmacıları ve öğrenciler, Digits ile kendi yapay zeka projelerini geliştirebilecek ve bu alanda deneyim kazanabilecek.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Her veri bilimcisinin, yapay zeka araştırmacısının ve öğrencisinin masasına bir yapay zeka süper bilgisayarı yerleştirmek, onların yapay zeka çağına katılmalarını ve onu şekillendirmelerini sağlar." dedi.