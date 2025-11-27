NVIDIA DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunlar belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NVIDIA'nın oyun dünyasında devrim yaratan DLSS 4 Çoklu Çerçeve Üretimi teknolojisi, Steam platformundaki iki yeni yapımda yerini aldı.

Bu oyunlar, geçtiğimiz hafta erken erişime açılan Prologue: Go Wayback! ve Project Motor Racing olarak açıklandı.

PROLOGUE VE PROJECT MOTOR RACING DETAYLARI

PUBG yaratıcısı Brendan Greene imzasını taşıyan Prologue: Go Wayback!, oyunculara her seferinde yeniden oluşturulan 64 kilometrekarelik bir haritada zorlu bir hayatta kalma deneyimi sunuyor.

Straight4 Studios tarafından geliştirilen Project Motor Racing ise 70'ten fazla araç ve 28 pist ile yarış tutkunlarına gerçekçi bir simülasyon vadediyor.

RTX 50 VE 40 SERİSİNE ÖZEL AVANTAJLAR

GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı sahipleri, bu oyunlarda mümkün olan en yüksek kare hızlarına ulaşmak için DLSS 4 Çoklu Çerçeve Üretimi teknolojisini aktif edebilecekler.

RTX 40 Serisi kullanıcıları ise DLSS Kare Üretimi ile performans artışı sağlarken, diğer kart sahipleri DLSS Süper Çözünürlük özelliğinden yararlanabilecek.

Ayrıca kedi efendiler için çalışan fareleri yönettiğiniz şehir kurma oyunu Whiskerwood ve merakla beklenen Tides of Annihilation da NVIDIA teknolojilerini destekleyen yapımlar arasına katıldı.

NVIDIA kullanıcıları, GeForce Rewards üzerinden Battlefield 6 için özel bir silah kaplamasını ücretsiz olarak talep edebilirler.