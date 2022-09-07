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- NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor
NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor
Son gelen raporlara göre satılan her 10 ayrı grafik kartından 8'i NVIDIA olurken, AMD'nin işi daha da zorlaşıyor.
- Haber Merkezi
- 07.09.2022 - 12:49
- Güncelleme : 07.09.2022 - 13:36
Koronavirüs nedeniyle bilgisayarlara olan talebin oldukça artması, ekran kartı piyasasını da hareketlendirdi.
Ayrıca son zamanlarda yaşanan kripto para madenciliğindeki artış da pazarın büyümesine katkı sağlıyor.
GPU dağıtım raporlarına göre, ekran kartı pazarında NVIDIA'nın açık ara üstünlüğü devam ediyor.
NVIDIA, pazar payını artırıyor
Bu yılın ikinci çeyreğine ait istatistikler, NVIDIA'nın yüzde 79'luk pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirket, ilk çeyreğe göre yüzde 4'lük bir büyüme kaydetti.
AMD'nin pazar payı ise aynı dönemde yüzde 24'ten yüzde 20'ye gerilemiş durumda. Öte yandan Intel de yeni Arc harici ekran kartlarıyla pazarın kalan yüzde 1'ini elinde bulunduruyor.