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NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor

NVIDIA, ekran kartı pazarında AMD ile olan farkı açıyor

Son gelen raporlara göre satılan her 10 ayrı grafik kartından 8'i NVIDIA olurken, AMD'nin işi daha da zorlaşıyor.