Nvidia GeForce Now, iOS cihazları için kullanıma sunuldu

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now hizmeti, artık iOS cihazların internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, geçtiğimiz yıl ekim ayında android kullanıcıları için de yayınlanmıştı.

Nvidia, GeForce Now hizmetini Safari tarayıcısı üzerinden artık tüm iOS cihazlarında kullanıma açtı.

Bu sayede geçtiğimiz aylarda App Store'dan kaldırılan Fortnite, GeForce Now üzerinden yeniden iPhone'larda oynanabilecek.

Safari tarayıcısı üzerinden oyunları indirmeden oynamak her ne kadar kulağa biraz zor gelse de halihazırda Facebook Games böyle bir destek sağlıyor. Ayrıca Nvidia, kontrol cihazı desteğiyle oynama zorluklarını tamamen ortadan kaldırabilir.

iPhone veya iPad kullanıcıları, internet tarayıcısı üzerinden play.geforcenow.comadresine giderek, hizmete erişim sağlayabilecek.

Ancak henüz beta olarak iOS kullanıcılarına sunulan GeForce Now hizmetinde bazı eksiklikler bulunuyor. Örneğin platform, şimdilik oyunlarda dokunmatik bir arayüz sunmuyor.

Bu nedenle şu anda oyunları oynayabilmeniz için kablolu veya kablosuz bağlantı sunan bir oyun koluna ihtiyacınız olacak.

Şu anda GeForce Now üzerinden 1 saat ücretsiz oyun oynanabiliyor. Sınırsız oyun için abonelik paketlerinden birini seçmeniz gerekiyor.

NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanızı sağlayan bir oyun akış hizmetidir.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

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