Nvidia GeForce Now, iPhone'lara geliyor

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now uygulaması, çok yakında iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, geçtiğimiz yıl ekim ayında android kullanıcıları için de yayınlanmıştı.

Nvidia, GeForce Now hizmetini Safari tarayıcısı üzerinden çok yakında iPhone kullanıcılarına da sunacak. Bu sayede geçtiğimiz aylarda App Store'dan kaldırılan Fortnite, GeForce Now üzerinden yeniden iPhone'larda oynanabilecek.

Safari tarayıcısı üzerinden oyunları indirmeden oynamak her ne kadar kulağa biraz zor gelse de halihazırda Facebook Games böyle bir destek sağlıyor. Ayrıca Nvidia, kontrol cihazı desteğiyle oynama zorluklarını tamamen ortadan kaldırabilir.

NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, bilgisayardaki oyunları telefonunuzdan oynamanızı sağlayan bir oyun akış hizmetidir.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, bulut üzerinden telefonlardan oynanabiliyor. GeForce Now hizmetinin iPhone'lara ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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