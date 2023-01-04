Nvidia GeForce Now otomobillere geliyor

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisi, otomobillerde de kullanılabilecek.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce Now otomobillere geliyor

Nvidia, GeForce Now bulut oyun servisini Drive platformuyla otomobillere getireceğini açıkladı.

Böylelikle otomobil park hâlindeyken sürücü ekranında oyun oynamak mümkün olacak. Arka koltukta oturan yolcular ise istedikleri an oyun oynayabilecek.

GeForce Now’a ilk olarak Hyundai, Kia, Polestar ve Çin merkezli BYD’nin otomobillerinden erişilebilecek.