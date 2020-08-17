NVIDIA GeForce RTX 3080 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

NVIDIA'nın önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen amiral gemisi ekran kartı RTX 3080, Userbenchmark veri tabanında ortaya çıktı.

Nvidia, üst seviye RTX 2000 serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX3000 serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını 31 Ağustos'ta düzenleyeceği bir etkinlik sırasında resmen tanıtacak.

RTX 3080 ORTAYA ÇIKTI

Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartlarının tanıtım tarihi yaklaşırken, RTX 3080 modeli Userbenchmark veri tabanında listelendi.

Userbenchmark verilerine göre 2,1 GHz frekans hızına sahip olacak RTX 3080, 10GB vRAM değeri ile birlikte gelecek. Yeni grafik kartı aynı zamanda 4,750 MHz bellek frekans hızı ve 320 bit veri yolu genişliği sunacak.

Ayrıca RTX 3080 modelinin 20 GB'lık bir versiyonun daha olması bekleniyor. Ancak bu model ekim ayının sonlarına doğru pazardaki yerini alacak.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir açıklama yapılmış değil. Daha fazla bilgiyi, NVIDIA'nın 31 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlik sırasında öğrenebileceğiz.