Petrol
110.33
2.43%
Euro
16.35
1.00%
Dolar
14.67
0.69%
Altın
907.97
0.96%
Borsa
2230
1.08%
Bitcoin
694.784
-1.58%
BTXN Coin
38.00
-5.18%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti fiyatı belli oldu

    Oyun dünyasının yeni canavarı olacak GeForce RTX 3090 Ti ekran kartının fiyatı resmi olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti fiyatı belli oldu

    Teknoloji devlerinden NVIDIA, oyun dünyasının en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti modelini 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2022 fuarında tanıtmıştı.

    RTX 3090 Ti NELER SUNUYOR

    FP32 işlem performansı 40TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı, böylece RTX 3090 ekran kartına göre yüzde 12 artış gösteriyor.

    24GB GDDR6X bellek aynı kalırken, hızın 21Gbps olarak belirlenmesi 1008GB/s bant genişliğine imkân tanıyor.

    nvidia

    RTX 3090 Ti FİYATI

    450W enerji tüketimine ulaşan GeForce RTX 3090 Ti modelinin fiyatı resmi olarak açıklandı.

    Yeni RTX 3090 Ti ekran kartının doğrudan NVIDIA tarafından üretilen (Founders Edition) modeli 1.999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Gelecek günlerde ise Asus ve MSI gibi birçok donanım üreticisinin bu ekran kartını üretmeye başlamasıyla, fiyatlar daha da yukarıya çıkacak.

    Yeni ekran kartının ASUS TUF Gaming OC modeli 3 bin 683 dolar, ROG Strix LC modeli ise 4 bin 148 dolara ulaşan fiyatlar ile Kanada’daki bir perakende sitesinde daha önce listelenmişti.


    İlginizi Çekebilir

    283 mühendis alınacak! OGM personel alımı başvurusu ve şartları 2022
    Gündem

    283 mühendis alınacak! OGM personel alımı başvurusu ve şartları 2022

    Niğde'deki cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı
    3. Sayfa

    Niğde'deki cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir