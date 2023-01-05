Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı belli oldu

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı belli oldu

Nvidia, merakla beklenen GeForce RTX 4070 Ti erkan kartının Türkiye fiyatını açıkladı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Ekran kartı üreticisi, RTX 4070 Ti modelini 5 Ocak tarihinde tüm dünyada piyasaya sürecek.

RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı



Oyuncular tarafından beklenen GeForce RTX 4070 Ti modelinin Türkiye fiyatı, 18 bin 999 TL olarak açıklandı.

RTX 4070 Ti neler sunuyor

RTX 4070 Ti, bir önceki neslin amiral gemisi olan RTX 3090 Ti modelinden yüzde 80 daha hızlı.

Nvidia, söz konusu ekran kartıyla 1440p çözünürlükte güncel oyunların 120 FPS'de oynanabileceğini söylüyor.

7680 CUDA çekirdeğine sahip olan RTX 4070 Ti, aynı zamanda 12GB GDDR6X bellekle ve 285W TDP değeri ile geliyor.