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    NVIDIA RTX 3000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları belli oldu

    Nvidia'nin dün akşam tanıttığı yeni nesil ekran kartları RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 modellerinin ülkemizdeki fiyatları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 09:59
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    NVIDIA RTX 3000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları belli oldu

    Aylardır üst seviye ekran kartları RTX 3000 serisinin üstünde çalışan NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarını dün akşam düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtmıştı.

    NVIDIA’nın tanıttığı RTX 3070RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarının özellikleri ve yurt dışı fiyatları ile iligli detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

    NVIDIA'nın yeni RTX serisi ekran kartları, bir önceki seriye benzer fiyat etiketleriyle satışa çıkacak. Bu sayede oyuncular, hemen hemen aynı ücreti ödeyerek daha güçlü bir sisteme sahip olabilecek.

    nvidia rtx 3090

    NIVIDA RTX 3070 TÜRKİYE FİYATI

    Ekim ayında satışa çıkacak RTX 3070’in fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. Yeni kartın ülkemizdeki fiyatı ise 4 bin 805 TL olarak açıklandı.

    NVIDIA RTX 3080 TÜRKİYE FİYATI

    Yurt dışı fiyatı 499 dolar olarak açıklanan RTX 3080,17 Ekim’de piyasaya sürülecek ve Türkiye fiyatı 6 bin 690 TL olacak.

    NVIDIA RTX 3090 TÜRKİYE FİYATI

    24 Eylül’de raflardaki yerini alması beklenen NVIDIA RTX 3090’ın fiyatı ise 1.499 dolar olarak açıklanmıştı. Yeni RTX serisinin en güçlü ekran kartı, ülkemizde 14 bin 400 TL'ye satılacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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