NVIDIA RTX 3080 özellikleri ve fiyatı: Kripto madenciler piyasada kart bırakmayacak

NVIDIA RTX 3080, sahip olduğu güçlü özelliklerle kripto para madencilerinin de dikkatini çekiyor. İşte NVIDIA RTX 3080 özellikleri ve Türkiye fiyatı.

NVIDIA RTX 3080, şirketin 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtılmıştı.

Oldukça üst seviye özelliklerle satışa çıakcak RTX 3080, şimdiden kripto para madencilerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Söz konusu kartın daha yüksek performans göstermesi, özellikle Etherium gibi ekran kartı gücüne dayalı kripto para madencilerinin dikkatini çekti. Öyle ki, söz konusu madencilerin piyasada RT 3080 tedarik sıkıntısı yaratacağı söyleniyor.

NVIDIA RTX 3080 ÖZELLİKLERİ

30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak NVIDIA RTX 3080modelinde, 10GB GDDR6X vRAM bulunacak. RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeğine sahip.

RTX 3080, aynı zamanda çok daha sessiz ve daha verimli soğutma sunan ve hava akışını yüzde 55'ten daha fazla iyileştiren için çift fanlı bir tasarımla geliyor. Bu fanlardan birisi ekran kartındaki havayı dışarı çıkaracak ve diğer fan kartı soğutmak için kullanılacak.

NVIDIA RTX 3080 FİYATI

Nvidia'nın güçlü modeli RTX 3080, 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ekran kartının ülkemizdeki fiyatı ise 6 bin 690 TL olacak.

NVIDIA RTX 3080 ÇIKIŞ TARİHİ

RTX 3080, 17 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ancak özellikle kripto madencilerinin kısa süre içinde stokları tüketeceği söyleniyor.