Nvidia RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Nvidia RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Nvidia tarafından bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen ve RTX 3000 serisinin en güçlü kartı olan RTX 3080 Ti hakkında ortaya çıkan bilgileri derledik.

Nvidia, üst seviye RTX 20XX serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX30XX serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

NVIDIA'nın iç kaynaklarına ve geçmiş yıllarda uyguladığı takvime göre, Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları eylül ayında satışa çıkacak.

RTX 3080 Ti İLE İLGİLİ YENİ SIZINTILAR VAR

Ortaya çıkan bilgilere göre RTX 3080 Ti beklenenden daha küçük bir ekran kartı olarak karşımıza çıkacak. 627 milimetrekarelik yüzey alanına sahip olması beklenen yeni oyun canavarı, 754 milimetrekare olan RTX 2080 Ti'dan daha küçük boyutta olacak.

Tüm bunların dışında, RTX 3080 Ti 320W TDP değerine sahip olacak ve 12 GB GDDR6 belleği üzerinde barındıracak. Ayrıca yeni kart, 672 GB/s aktarım hızlarına ulaşabilecek.

AĞUSTOSTA SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Şu anda çeşitli test aşamalarına giren RTX 30 serisi ekran kartları, testleri başarıyla tamamlamaları halinde ağustos ayında seri üretime geçecekler.

Yeni kartlar hakkında şimdilik pek fazla bilgi bulunmasa da üretimin başlamasıyla daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacak.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir açıklama yapılmış değil.