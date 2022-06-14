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    Nvidia RTX 4000 serisi gecikecek

    Yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartları üzerinde hazırlıklarını sürdüren Nvidia, çıkış tarihinde değişikliğe gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 14:22
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    Nvidia RTX 4000 serisi gecikecek

    Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve lansman için gün sayıyor.

    RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek.

    Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen, ancak enerji tüketimi de aynı oranda artacak olan yeni GeForce RTX 4000 serisi için ağustos ayı işaret ediliyordu.

    Çıkış tarihi ertelendi

    VideoCardz tarafından bildirilenlere göre önümüzdeki haftalarda GTX 1630’u piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia, RTX 4000 serisini de bir ay erteledi.

    RTX 4090’ın eylülde, RTX 4080’in ekimde ve RTX 4070'in kasım ayında tanıtılması planlanıyor.

    GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkacak.

    rtx


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