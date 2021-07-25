NVIDIA RTX 4000 serisi gelecek yıl satışa çıkabilir

RTX 3000 serisi satışlarından oldukça memnun olan NVIDIA, RTX 4000 serisini gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl eylül ayında üst seviye RTX 3000 serisini tanıtmış ve ardından piyasaya sürmüştü.

Özellikle kripto para madencileri tarafından sıkça tercih edilen bu kartların stokları birkaç gün sonra erimişti.

Aylar geçmesine rağmen, RTX 3000 serisinin satışları azalmış değil. Üstelik piyasada kart bulunmadığı için, bu seri karaborsada fahiş fiyatlarla satılıyor.

RTX 4000 SERİSİ GELİYOR

Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve lansman için gün sayıyor.

RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek

GELECEK YIL SATIŞA ÇIKABİLİR

Gelen iddialara göre NVIDIA, RTX 4000 serisi ekran kartlarını gelecek yılın sonlarına doğru satışa çıkaracak.

AMD’nin de 2022 sonuna doğru RDNA 3 teknolojisi ile üretilen ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ayrıca ekran kartı sektörüne giriş yapmayı planyan Intel, yine gelecek yılın sonlarına doğru yüksek performanslı kartlar piyasaya sürebilir.

Tüm bu bilgiler, gelecek yılın son aylarında ekran kartı pazarında ciddi bir rekabete tanıklık edeceğimizi gösteriyor.