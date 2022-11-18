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    NVIDIA, süper bilgisayarlar için Microsoft'la ortak oldu

    NVIDIA, dünyanın en güçlü süper bilgisayarından birini geliştirmek için Microsoft'la ortaklık kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 13:35
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    NVIDIA, süper bilgisayarlar için Microsoft'la ortak oldu

    Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeleri süper bilgisayarlar yapmaya başladı.

    Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

    NVIDIA ile Microsoft ortak oldu

    NVIDIA, en güçlü yapay zekâ süper bilgisayarlardan birini üretmek için Microsoft ile çok yıllı bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

    Geliştirilecek süper bilgisayar, yapay zekâyı eğitmek ve geliştirmek için gereken çok yüksek işlem gücü için kullanılacak.

    nvidia microsoft

    Microsoft’un Azure bulut altyapısından faydalanacak olan bilgisayar, NVIDIA’nın en güçlü grafik işlem birimlerinden H100 ve A100’den güç alacak.

    Microsoft ve NVIDIA, yeni süper bilgisayarın ne zaman hazır olacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.


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