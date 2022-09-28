NVIDIA, Windows 11'deki oyun performansı sorununu çözdü

Microsoft'un eylül ayında yayınlamaya hazırlandığı ilk büyük Windows 11 özellik güncellemesi, oyunlarda performans düşüklüğüne neden olmuştu. NVIDIA, sorunu çözdüğünü duyurdu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında kullanıma sunulacak.

Microsoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da güncellemenin yavaş yavaş bazı kullanıcılara ulaştığı görülüyor.

Öte yandan Microsoft, ekim ve kasım aylarında dağıtımı hızlandırarak güncellemenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Oyunlarda sorunlara yol açıyor

Hafta içinde kullanıma sunulan Windows 11 22H2 güncellemesi, NVIDIA ekran kartına sahip bilgisayarlarda oyunlarda performans sorunlarına neden oluyordu.

NVIDIA sorunu çözdü

NVIDIA, oyunlarda performans sorunlarını gideren GeForce Experience 3.26 BETA güncellemesini yayınladı.

Söz konusu güncellemeyi indirip kuran kullanıcılar, Windows 11'in yeni güncellemesini beklemeden sorundan kurtulabiliyor.

GeForce Experience 3.26, performans sorunlarını düzeltmenin yanı sıra, 50'den fazla yeni oyun için optimizasyon ayarları da içeriyor.