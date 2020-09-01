NVIDIA, yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı

NVIDIA, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni RTX 3000 serisi grafik kartlarının tanıtımını yaptı. RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 özellikleri ve fiyatlarına ait detayları sizler için derledik.

Nvidia, üst seviye RTX 2000 serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yönelmişti.

Aylardır üst seviye ekran kartları RTX 3000 serisinin üstünde çalışan NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarını bugün düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıttı.

NVIDIA’nın tanıttığı RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarının fiyatlarına ve özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.





NVIDIA RTX 3080 VE RTX 3070 ÖZELLİKLERİ

30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak NVIDIA RTX 3080 modelinde, 10GB GDDR6X vRAM bulunacak. RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeğine sahip.

RTX 3080, aynı zamanda çok daha sessiz ve daha verimli soğutma sunan ve hava akışını yüzde 55'ten daha fazla iyileştiren için çift fanlı bir tasarımla geliyor. Bu fanlardan birisi ekran kartındaki havayı dışarı çıkaracak ve diğer fan kartı soğutmak için kullanılacak.

Nvidia RTX 3070 ekran kartı, 8GB vRAM değerine sahip olacak ve RTX 2080 Ti'dan daha iyi bir performans gösterecek. Ayrıca HDMI 2.1’i de destekleyecek yeni nesil ekran kartı, bu sayede 4K çözünürlükte 120 FPS değeri sunabilecek.

5.888 CUDA çekirdeğine sahip RTX 3070 modelinde aynı zamanda RTX 3080’e benzer bir soğutma sistemi de var.

NVIDIA RTX 3090 ÖZELLİKLERİ

RTX serisinin en üst seviye modeli olan RTX 3090, 24GB GDDR6X RAM ile hayatımıza girecek. 8K çözünürlüğünde 60FPS’ye kadar destek verecek yeni ekran kartı, yine HDMI 2.1 desteği sunacak.

36 gölgelendirici teraflopa ve 10,496 CUDA çekirdeğine sahip RTX 3090 modelinde, mevcut Titan RTX grafik kartından 10 kat daha sessiz hale getirmek için bir susturucu da bulunacak.

Nvidia, RTX 3090'ın Titan RTX'ten yüzde 50'ye kadar daha hızlı olacağını ve 750 watt'lık bir güç kaynağı gerektireceğini söylüyor. Kartın kendisinin yaklaşık 350 watt güç kullanması bekleniyor.





NVIDIA RTX 3070 VE 3080 FİYAT

Ekim ayında satışa çıkacak RTX 3070’in fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. RTX 3080 ise 17 Ekim’de piyasaya sürülecek ve fiyatı 699 dolar olacak.

NVIDIA RTX 3090 FİYAT

24 Eylül’de raflardaki yerini alması beklenen NVIDIA RTX 3090’ın fiyatı ise 1.499 dolar olarak açıklandı.

Açıklanan fiyatlara baktığımızda, RTX 3000 serisi ekran kartlarının bir önceki seriye göre hemen hemen aynı düzeyde fiyatlandırıldığı görülüyor.